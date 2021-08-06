عاجل.. الأمم المتحدة: نتابع بقلق تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - ودعت البعثة الأممية فى لبنان، الأطراف للالتزام بالقرار 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار، موضحة "احتمال حدوث خطأ فى التقدير قد يؤدى لعواقب وخيمة على الحدود". وأضافت البعثة الأممية فى لبنان "نجرى اتصالات مع الطرفين من أجل التهدئة".

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