غوارديولا يعلنها "داوية" بشأن ضم ميسي

استبعد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه بعد إعلان برشلونة المفاجئ رحيل قائده عن ملعب "كامب نو".

وأشرف غوارديولا على ميسي في برشلونة لمدة أربعة أعوام ذهبية حصد خلالها الثنائي العديد من الألقاب وهيمن على الكرة المحلية والاوروبية، ما جعل اسم الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يرتبط بانتقال محتمل الى سيتي بعد صدمة الإعلان الخميس عن انتهاء مغامرته في "كامب نو".

ويأتي خبر رحيل ميسي عن كاتالونيا عقب اتمام مان سيتي صفقة قياسية محلية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) لضم صانع ألعاب أستون فيلا وقائده الدولي جاك غريليش.

أصرّ غوارديولا في مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة درع المجتمع أمام ليستر سيتي على أنه لا يدخل ضمن خططه الحالية مسألة اعادة لم شمله مع ميسي.

ونقلت فرانس برس عن مدرب بايرن ميونيخ السابق "في الوقت الحالي، ليس في أذهاننا (التعاقد مع ميسي)، قطعاً لا".

وتابع قائلا "لقد أنفقنا 40 مليون جنيه إسترليني (من خزينة النادي) على جاك غريليش. سندفع 100 مليون، منها 60 مليوناً حصلنا عليها في العام الماضي (بعد بيع لاعبين شبان من أكاديمية سيتي) وسنُحضر الرقم 10 لأننا كنا مقتنعين بجاك غريليش".

وأضاف "بدا الأمر وكأنه انتهى بشكل جيد من حيث استمرار (ميسي) مع برشلونة. في النهاية كانت مفاجأة للجميع، وأنا منهم بالطبع، لكني أعتقد أن (رئيس برشلونة جوان) لابورتا أوضح اليوم سبب ذلك".

وكان لابورتها قد أعلن، صباح الجمعة، عن عدم قدرة برشلونة على الاحتفاظ بخدمات ميسي بسبب مشاكل مالية "مروعة" موروثة عن الإدارة السابقة.

وكان عقد المهاجم الأرجنتيني البالغ 34 عاماً، انتهى في يونيو 2021، لكن بدا أنه عازم على توقيع صفقة جديدة قبل الإعلان المفاجئ عن رحيله.

وبالإضافة إلى سيتي، ترجح التوقعات دخول باريس سان جرمان الفرنسي على خط التعاقد مع النجم الأرجنتيني الفائز بأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب في الدوري الإسباني في رحلته الطويلة مع برشلونة.