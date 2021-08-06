الجيش الإسرائيلى: حزب الله لا يريد التصعيد

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلى، قال كوخاف، إن الجيش الإسرائيلى يدرس الطرق الملائمة للرد على القصف الصاروخى ما عدا نيران المدفعية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن جميع الأطراف لا يريدون الحرب، وأن إسرائيل لن تسلم بواقع يجرى فيه إطلاق النار على أراضيها بين حين وآخر.
وفسر الناطق العسكرى الإسرائيلى الأمر بأن حزب الله يريد تبرير سيطرته على زمام الأمور فى الوقت الذى توجه إليه الاتهامات بمسؤوليته عن الوضع المزرى الذى آلت إليه الأمور فى لبنان.
وقال قائد المنطقة الشمالية فى الجيش الإسرائيلى، الميجر جنرال أمير برعام، لرؤساء سلطات محلية فى شمال البلاد أن حزب الله لم يقصد قصف البلدات الماهولة، بل مواقع على هار دوف- جبل روس، لافتًا إلى أنه تم إطلاق صافرات الإنذار بسبب الصواريخ المضادة التى اطلقتها منظومة القبة الحديدية، مطالبًا السكان العودة الى الحياة الطبيعية.
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