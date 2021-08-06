استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلى إثر مواجهات مع قوات الاحتلال فى قرية بيتا القريبة من نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أعلنت الصحة الفلسطينية "استشهاد عماد على محمد دويكات، بعد أن وصل فى حالة حرجة جدًا مصابًا بالرصاص الحى فى الصدر" إلى مستشفى رفيديا فى نابلس. يذكر أن دويكات هو الفلسطينى الخامس الذى تقتله قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيتا، حيث يحتج أهل القرية ضد بؤرة استيطانية على اراضيها منذ بداية مايو الماضى، إضافة إلى قتل فلسطينى سادس من قرية يتما المجاورة.

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