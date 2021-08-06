نقل رئيس جنوب إفريقيا السابق إلى المستشفى قبل أيام من محاكمته بالفساد

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصلحة السجون فى جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، نقل الرئيس السابق للبلاد جكوب زوما، إلى المستشفى، اليوم، وذلك قبل أسبوع من استئناف محاكمته فيما يتعلق بتهمة ازدراء القضاء الموجهة إليه منذ يوليو الماضى.





وفى بيان لها، قالت مصلحة السجون الجنوب الإفريقية، إن "الرئيس السابق جاكوب زوما دخل اليوم السادس من أغسطس 2021 إلى مستشفى خارجى للمراقبة الطبية".

وفى تغريدة عبر "تويتر"، أكدت مؤسسة زوما أن الرئيس السابق "يجرى ببساطة فحصه الروتينى السنوى"، وأنه "لا داعى للقلق فى الوقت الحالى".

ومن المقرر أن يمثل زوما، 79 عامًا، أمام القضاء فى محاكمة الاستئناف بتهمة الفساد فى 10 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأجيل المحاكمة مرات عدة وتطورات أخرى فى القضية التى تمتد لعقود، حيث يواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية فى 1999 عندما كان نائب الرئيس.

وتلاحق الرئيس الجنوب إفريقى السابق اتهامات بتلقى أكثر من 4 ملايين راند ـ ما يعادل 235 ألف يورو بالسعر الحالى ـ لا سيما من مجموعة تاليس، التى كانت واحدة من الشركات التى حصلت على عقد شامل بقيمة حوالى 2.8 مليار يورو.