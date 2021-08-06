من هم أفضل الهدافين بتاريخ الأولمبياد؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق نهائي منافسات كرة القدم للرجال والسيدات لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، حيث يترقب المتابعون مواجهتي البرازيل وإسبانيا بمنافسات الرجال، وكندا ضد السويد بالنسبة لمنافسات السيدات.

ويلتقي المنتخب البرازيلي حامل ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، المنتخب الإسباني، في نهائي الذهب لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"على ملعب يوكوهاما الدولي.

وعبر منتخب راقصي السامبا البرازيلي للمرحلة النهائية، بعدما تخطى عقبة المكسيك، بالفوز بركلات الترجيح 4 -1 في دور نصف النهائي، بينما تخطى الماتادور الإسباني موقعة اليابان صاحبة الأرض، بهدف نظيف في اللحظات القاتلة.

وعلى الجانب الآخر يستضيف الاستاد الوطني بطوكيو مواجهة نهائي دورة الألعاب الأولمبية بين سيدات السويد وكندا في مواجهة تاريخية من أجل الحصول على الميدالية الذهبية.

ويحمل المنتخب البرازيلي ذهبية دورة الألعاب الأولمبية السابقة للرجال التي أقيمت في ريو دي جانيرو سنة 2016، بينما انتزع المنتخب الألماني للسيدات اللقب في نفس الدورة.

هدافو دورة الألعاب الأولمبية "2020"

ويتصدر مهاجم المنتخب البرازيلي ريتشارليسون قائمة ترتيب هدافي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، حيث سجل 5 أهداف في 451 دقيقة لعب بالأولمبياد، ويليه أندريه بيير جينياك مهاجم فرنسا برصيد 4 أهداف في 270 دقيقة لعب، وبنفس الرصيد سجل أويجو هوانج لاعب كوريا الجنوبية في 315 دقيقة.

وتصدرت النجمة الهولندية فيفيان ميديما قائمة هدافي كرة القدم للسيدات بطوكيو برصيد 10 أهداف وتمريرة حاسمة، فيما حلت باربرا باندا لاعبة المنتخب الزامبي في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، وبنفس الرصيد جاءت إيلين وايت نجمة المنتخب الأميركي للسيدات المتوج بالميدالية البرونزية بعد فوزه على أستراليا في مواجهة تحديد أصحاب المراكز الثالث والرابع.

هدافو دورات الألعاب الأولمبية للرجال

ويعد المهاجمان، الدنماركي سوفوس نيلسن، والهنغاري أنتال دوناي، أفضل الهدافين في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية برصيد 13 هدفا لكل لاعب.

وسجل الدنماركي نيلسن هذا الإنجاز التاريخي في دورتي لندن 1908 وستوكهولم 1912، وساهم في حصول منتخب بلاده على ميداليتين فضيتين في تلك البطولتين.

وأحرز دوناي أهدافه في ثلاثة دورات أولمبية (طوكيو 1964، ومكسيكو سيتي 1968 وميونيخ(1972 ، كما ساهم في حصول منتخب بلاده على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "مكسيكو سيتي 1968"، وفضية دورة "ميونيخ 1972".

أفضل الهدافين في الألعاب الأولمبية (سيدات)

تعتبر النجمة البرازيلية كريستياني روزيرا أحد أفضل اللاعبات في تاريخ البرازيل، حيث شاركت في 5 نهائيات لكأس العالم و4 دورات أولمبية لمنتخب السيليساو، وهي الأكثر تهديفا في تاريخ كرة القدم الأولمبية "رجال وسيدات" برصيد 14 هدفا.

وساهمت كريستياني روزيرا في حصول منتخب البرازيل على الميداليات الفضية في دورات الألعاب ونسختي "أثينا 2004" و "بكين 2008"، كما أنها لا تزال تمارس كرة القدم بنادي سانتوس البرازيلي و لكن تم استعباد اللاعبة البالغة من العمر 36 عاما من قائمة البرازيل بطوكيو 2020.

مارتا فييرا

أرقام المنتخب البرازيلي القياسية في كرة القدم للسيدات أكملتها مارتا فييرا صاحبة الـ35 عاما أفضل لاعبة في العالم 6 مرات التي سجلت هدفين في مشاركتها مع السامبا بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لتصبح أول لاعب أو لاعبة تسجل في خمس دورات أولمبية تواليا.

ورفعت مارتا رصيدها من الأهداف الأولمبية إلى 12 حيث كان أول أهدافها في دورة أثينا 2004، إلا أن خسارة المنتخب البرازيلي أمام كندا بدور ربع نهائي دورة طوكيو 2020، أفقدت مارتا فرصة تسجيل ثلاثة أهداف أخرى لتخطي رقم مواطنتها كريستياني روزيرا.