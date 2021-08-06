أمن الدولة تمهل المدعي العام لتقديم مرافعته بقضية عوني مطيع

دوت الخليج :- عقدت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، جلسة في قضية ما يعرف بالدخان المزور والمتهم فيها الرئيسي عوني مطيع .
وجرى ختم البينات الدفاعية من قبل وكلاء الدفاع فيما قررت المحكمة امهال المدعي العام لتقديم مرافعته في الجلسة القادمة يوم الأربعاء المقبل.
وتشكلت هيئة المحكمة برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، وبعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد العسكري صفوان الزعبي، وبحضور مدعي العام المحكمة القاضي العسكري أمجد تادرس.
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