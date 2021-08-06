بلومبيرغ : قرصنة بيانات وزارات خارجية في عدة دول بالمنطقة بينها الأردن ومصر وتركيا

دوت الخليج :- قالت شبكة "" (Bloomberg) إن بيانات وزارات الخارجية في كل من العراق وتركيا وعمان ومصر والأردن والبحرين تعرضت للقرصنة بين عامي 2017 و2020.
وأضافت الشبكة، نقلا عن مؤسسة "ريسكيوريتي" (RESECURITY) للأمن السيبراني، أن هذه القرصنة شملت كذلك بيانات لـ8 شركات للطاقة.
وقالت بلومبيرغ إنه يبدو أن بعض الرسائل والوثائق المخترقة كانت تضمّ معلومات حساسة، من بينها برقيات دبلوماسية.
ونقلت عن مسؤولين عراقيين تأكيدهم أن حكومة بلادهم كانت هدفا لهجمات إلكترونية، ولكنها لم تكن مضرّة وفق تعبيرهم، في حين لم يعلّق المسؤولون بالدول الأخرى.
المصدر : الجزيرة + بلومبيرغ
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