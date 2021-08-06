قصف إسرائيلي واسع على جنوب لبنان رداً على إطلاق صواريخ

دوت الخليج :- سقط صاروخان أطلِقا من الأراضي اللبنانية اليوم الأربعاء، في شمال إسرائيل. ورد الجيش الإسرائيلي بشن "قصف مدفعي واسع على جنوب لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في بلدات كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حي للتحذير من صواريخ في شمال إسرائيل قرب حدود لبنان اليوم.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق ثلاثة صواريخ من الأراضي اللبنانية على الأراضي الإسرائيلية. ومن بين هذه الصواريخ، سقط صاروخ واحد في الأراضي اللبنانية بينما سقط صاروخان في إسرائيل.

وسقط أحد هذه الصواريخ في بلدة كريات شمونة، وأدى لاشتعال نيران فيها، بينما لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية. واعتُرض آخر من قبل نظام الدفاع الإسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية.

وفي بادئ الأمر، ردّ الجيش الاسرائيلي "مدفعياً" على موقع إطلاق الصاروخ.ولاحقاً أعلن الجيش شن قصف مدفعي واسع على جنوب لبنان رداً على إطلاق الصواريخ.

وتشير تقديرات أمنية في إسرائيل إلى أن "فصائل فلسطينية قامت بإطلاق القذائف الصاروخية من جنوبي لبنان".

وقد تم إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس بالأحداث التي جرت في شمال إسرائيل و"اتفق الاثنان على مواصلة إدارة الحدث" بحسب بيان لمكتب بينيت.

وخاضت إسرائيل في 2006 حربا مع حزب الله الذي يتمتع بنفوذ في جنوب لبنان ويملك صواريخ متطورة. وظلت منطقة الحدود هادئة معظم الوقت منذ ذلك الحين.

وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية صغيرة في لبنان صواريخ على إسرائيل على فترات متقطعة.

وأُطلق صاروخان من لبنان على إسرائيل في 20 يوليو/تموز الماضي لكنهما لم يسفرا عن أضرار أو إصابات. وردت إسرائيل على ذلك بنيران المدفعية.

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