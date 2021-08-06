الحريرى: لبنان ليس جزءًا من الاشتباك الإيرانى الإسرائيلى فى بحر العرب

جدة - نرمين السيد - وفى سلسلة تغريدات عبر تويتر، اليوم الجمعة، شدد الحريرى على أن استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة فى المجهول تضع لبنان كله فى مرمى حروب الآخرين على أرضه.

وقال الحريرى إن لبنان ليس جزءًا من الاشتباك الإيرانى - الإسرائيلى فى بحر عُمان، مضيفًا أن الدولة بقواها العسكرية والأمنية الشرعية هى المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة .

ونوه الرئيس اللبنانى السابق إلى أن "تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقى الكاتيوشا قمة التخلى عن دور الدولة ومسؤولياتها"، متسائلاً عن دور الدولة من كل ذلك. وتابع متسائلاً: "هل أخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علمًا بإطلاق الصواريخ؟".

واختتم الحريرى تغريداته: "لنتق الله فى وطننا وشعبنا الذى يرزح أصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادى والمعيشى".

وتأتى تصريحات الحريرى بعد إعلان ميليشيا حزب الله، اليوم، بإطلاق أكثر من 15 صاروخًا على إسرائيل، معللاً بأن هذه العملية هى رد على غارات سابقة لتل أبيب. فيما رد الجيش الإسرائيلى على الصواريخ بقصف مواقع فى جنوب لبنان، معلنًا أنه لن يترك أى هجمات دون عقاب.