عاجل.. الجيش اللبنانى يضبط 4 أشخاص أطلقوا الصواريخ على إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الجمعة، ضبط 4 أشخاص أطلقوا الصواريخ على إسرائيل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الجمعة، ضبط 4 أشخاص أطلقوا الصواريخ على إسرائيل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية، منذ قليل. وبحسب القناة، تجدد القصف المدفعى الإسرائيلى على مناطق فى جنوب لبنان، كما حلق الطيران الإسرائيلى بشكل مكثف فوق جنوب لبنان فى منطقة جزين على ارتفاع متوسط.

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