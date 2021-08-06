الصين تتعهد بتوفير رقم "هائل" من لقاحاتها المضادة لكورونا

تعهدت بكين بتوفير ملياري جرعة من اللقاحات الصينية للعالم خلال هذا العام، وهي زيادة من شأنها أن تضيف لجهود البلاد كأكبر مصدر عالمي للقاحات كوفيد-19.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن هذه الخطوة خلال المنتدى الدولي حول التعاون بشأن لقاح كوفيد-19، والذي استضافته بكين افتراضيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية يوم الأربعاء.

ومن المحتمل أن يشمل هذا الرقم 770 مليون جرعة تبرعت بها الصين بالفعل أو صدّرتها بالفعل منذ سبتمبر من العام الماضي، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرقم يشمل أيضا الاتفاقيات مع مبادرة كوفاكس، حيث ستوفر شركتان صينيتان مصنعتان للقاحات ما يصل إلى 550 مليون جرعة.

وقالت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، الأربعاء، إن شي وعد أيضا بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج "كوفاكس" الذي تدعمه الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى توزيع اللقاحات على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وبحسب ما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منتدى اللقاحات، فإنه "تم توزيع أكثر من 4 مليارات لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 75 في المئة منها ذهب إلى 10 دول فقط"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وتواصل الدول حول العالم تبرعاتها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تبرعت بـ 110 ملايين جرعة، معظمها من خلال مبادرة "كوفاكس".

وعززت اليابان أيضا تبرعاتها في المنطقة، وتعهدت بـ 30 مليون جرعة لقاح من خلال "كوفاكس" والقنوات الأخرى، علنا أنها قد تبرعت بالفعل بعدة ملايين من اللقاحات من خلال اتفاقيات ثنائية.