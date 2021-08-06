حزب الله يعترف بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان وإسرائيل تتوعد بالرد

جدة - نرمين السيد - فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلى على الصواريخ بقصف مواقع فى جنوب لبنان، مشددًا على أنه لن يترك أى هجمات دون عقاب. وبدأ وزير الدفاع الإسرائيلى مشاورات أمنية بشأن التصعيد على الحدود مع لبنان.

كما أعلن الوزير الإسرائيلى أنه تم تفعيل الإنذارات فى بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان بعد اعتراض الصواريخ.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى حركة نزوح لأهالى بعض القرى الحدودية اللبنانية بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أكدت الوكالة الوطنية للأنباء فى لبنان، عملية إطلاق صواريخ من مرتفعات جبل الشيخ على إسرائيل، لافتة إلى تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى فى حاصبيا والعرقوب.