اغتيال رئيس قسم الإعلام فى الحكومة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، اغتيال رئيس قسم الإعلام التابع للحكومة الأفغانية فى كابول، وهى العملية التى تأتى بعد أيام من تحذير حركة طالبان بأنها ستستهدف كبار المسؤولين ردًا على القصف الجوى المكثف ضد عناصرها.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاى، فى معرض حديثه عن مقتل داوا خان مينابال: "للأسف، ارتكب الإرهابيون المتوحشون عملاً جبانًا آخر وقتلوا أفغانيًا وطنيًا". وأعلنت حركة طالبان الإرهابية مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، وأرسل الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، رسالة إلى وسائل الإعلام جاء فيها أن مينابال "قُتل فى هجوم خاص نفذه المجاهدون". وازدادت حدة الصراع فى أفغانستان بين الحكومة الأفغانية من جانب وحركة طالبان على الجانب الآخر، منذ مايو الماضى، بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، حيث سيطرت طالبان على أجزاء واسعة من الريف الأفغانى.

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