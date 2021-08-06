أحرز المنتخب المكسيكي، يوم الجمعة، الميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم لدى الرجال في الألعاب الأولمبية في طوكيو، بعد فوزه 3-1 على اليابان صاحبة الأرض.

وعلى ملعب سايتاما، حرم المكسيكيون المتوجون بذهبية أولمبياد لندن 2012، البلد المضيف من إحراز المركز الثالث. وافتتح زملاء الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا (36 عاماً)، التسجيل من ركلة جزاء نفذها سيباستيان كوردوفا (13). وعاد كوردوفا نفسه ليمرر كرة من ركلة حرة، وصلت إلى رأس يوهان فاسكيس الذي ارتقى برأسية خدع بها الحارس الياباني كوسى تاني، وضاعف النتيجة في الدقيقة 22. وأضاف أليكسيس فيغا الهدف الثالث بضربة رأسية من ركلة ركنية نفذها كوردوفا أيضاً (58). قلص كاورو ميتوما النتيجة لليابانيين في الدقيقة (78). وتقام المباراة النهائية السبت، حيث يتواجه منتخب البرازيل حامل اللقب في دورة ريو 2016، مع إسبانيا التي تضم ستة لاعبين شاركوا في النسخة الاخيرة من كأس أوروبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك تحرم أصحاب الأرض من برونزية "طوكيو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.