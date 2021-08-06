روسيا: 43 ألف عسكرى مستعدون لمواجهة أى طوارئ

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك"، أكد شويجو أن وزارة الدفاع الروسية لا تنأى بنفسها عن مشاكل مواطنى البلاد، فالقوات المسلحة تشارك بانتظام فى تنفيذ مهام الوقاية والقضاء على عواقب حالات الطوارئ، وهناك ما لا يقل عن 43 ألف شخص، وأكثر من 4 آلاف وحدة من المعدات المختلفة فى حالة استعداد دائم.

وأوضح شويجو، خلال اجتماع مع فريق العمل بمصنع "كراسنويارسك" لإنتاج الأليات، أن 56 منطقة فى روسيا حصلت على المساعدة على مدى الخمس سنوات الماضية، لافتًا فى الوقت ذاته إلى مشاركة القوات فى 271 حالة.