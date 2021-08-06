فيديو.. أهالى بجنوب لبنان يمنعون حزب الله من إطلاق الصواريخ

جدة - نرمين السيد - أظهرت اللقطات التى نشرتها شبكة "سكاى نيوز عربية"، غضب وصراخ من لبنانيين فى قضاء حاصبيا على عناصر من حزب الله، ومصادرة شاحنة محملة بالصواريخ. اعترفت ميليشيا حزب الله، اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 15 صاروخًا على إسرائيل، معللة بأن هذه العملية رد على غارات سابقة أطلقتها إسرائيل، الأمر الذى تسبب فى تجدد القصف الإسرائيلى على مواقع فى جنوب لبنان، ونزوح الأهالى من بعض القرى الحدودية اللبنانية خشية العمليات الانتقامية الإسرائيلية.

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