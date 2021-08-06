مقتل 5 مدنيين فى هجوم صاروخى وسط أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأشار عضوان بالمجلس المحلى فى الاقليم، هما أحمد جعفرى وهاجر ميرزاى، إلى أن ركاب الحافلة كانوا فى طريقهم من مقاطعة دايكوندى بوسط البلاد إلى العاصمة كابول، عندما وقع الحادث قرب مدينة ميدان شهر عاصمة وردك.

وأضافا، أن الحادث أسفر عن إصابة 7 آخرين على الأقل. فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت الأمم المتحدة حذرت فى تقرير نشرته يوم الإثنين الماضى، من تزايد عدد الضحايا المدنيين فى صراع أفغانستان، بارتفاع قدره 47% خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان "يوناما" إلى مقتل 1.659 مدنيا، وإصابة 3.254 آخرون فى الدولة التى مزقتها الحرب خلال هذه الفترة.