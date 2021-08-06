جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة "موزاييك" المحلية، تقرر وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادى بحركة النهضة، محمد أنور معروف، تحت الاقامة الجبرية. فيما نفى كاتب عام الحكومة الأسبق ووزير البيئة الأسبق رياض، وضعه رهن الإقامة الجبرية، مؤكدًا أنه لا وجود لأى قضية جارية فى حقه، وأنه على ذمة القضاء وعلى ثقة فى نزاهته، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" التونسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وضع قيادات من حزب النهضة التونسى رهن الإقامة الجبرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.