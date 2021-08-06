الجيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف جنوب لبنان وكريات شمونة تفتح الملاجئ

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الجيش: "أطلقت أكثر من 10 صواريخ من لبنان نحو الأراضى الاسرائيلية. معظم الصواريخ اعترضها نظام الدفاع الجوى"، مضيفًا أن الصواريخ الأخرى سقطت فى مناطق غير مأهولة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عدة لقطات توثق سماع دوى انفجارات فى سماء المنطقة، وسط تقارير فى الصحف العبرية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وقررت سلطات بلدية كريات شمونة الإسرائيلية فى الجليل، فتح الملاجئ للمواطنين للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجارى.

وأعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردًا على غارات استهدفت جنوب لبنان فجر أمس الخميس.