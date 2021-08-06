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مصر تغلق معبر رفح اليوم وغدا

أغلقت السلطات المصرية اليوم الجمعة، معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية على أن يستمر إغلاقه السبت ضمن الإجازة الأسبوعية. مصر تغلق معبر رفح اليوم وغداأغلقت السلطات المصرية اليوم الجمعة، معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية على أن يستمر إغلاقه السبت ضمن الإجازة الأسبوعية. وتعيد السلطات المصرية فتح المعبر الأحد كالمعتاد لسفر أصحاب الحاجات الإنسانية من طلاب ومرضى وأصحاب اقامات. وأشارت إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي (1-5 أغسطس 2021)، إجمالي المغادرين بلغ (2857 مواطن)،في حين كان إجمالي الوصول (2418 مواطن)، وأرجعت السلطات المصرية (104 مواطن) دون إبداء الاسباب.

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