عاجل.. صافرات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل وهضبة الجولان

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدر أمنى لبنانى إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صوب إسرائيل، لافتًا إلى أن الصواريخ انطلقت من لبنان قبل يومين تسببت فى رد إسرائيلى بقصف مدفعى وغارات جوية.

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