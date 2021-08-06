اليونان: نتفهم إجراءات الرئيس التونسى ونساندها

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، أمس الخميس، على تفهم بلاده ومساندتها لقرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، التى أعلنها فى 25 يوليو الماضى، من تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة.





وفى بيان لها، قالت وزارة الخارجية التونسية إن دندياس عبر عن هذا الموقف فى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى، الذى أطلعه على مستجدات الأوضاع السياسية فى تونس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار الوزير اليونانى إلى أن بلاده تتابع عن كثب وتفهم التطورات فى تونس، مؤكدًا على "مساندة أثينا لهذه الإجراءات ودعمها لتونس فى هذه المرحلة الدقيقة، لحماية مكتسبات التجربة الديمقراطية وإرساء دولة القانون والمؤسسات، معربًا عن ثقته فى قدرة تونس على مواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية الراهنة".

وبحسب البيان، أوضح الجرندى من جانبه، أن هذه الإجراءات التى أعلنها سعيد تستند إلى مقتضيات الدستور، وتهدف لتهدئة الأوضاع فى تونس، وأنها حدت من الغضب والاحتقان الشعبى، واستجابت لتطلعات المجتمع التونسى.