أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةواصلت قوى العدوان السعودي والمرتزقة خروقاتهم لاتفاق السويد في الحديدة بارتكاب 95 خرقاً، في حين شن الطيران المعادي 4 غارات على مأرب وأصيب مواطن بقصف صاروخي مدفعي على محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري أن غرفة عمليات ضباط الارتباط رصدت 95 خرقاً لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والتحيتا.

وأشار إلى أن الطيران التجسسي لتحالف العدوان شن غارة على الدريهمي، فيما حلقت خمس طائرات تجسسية على أجواء الدريهمي والتحيتا، كما ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة 13 خرقاً بقصف مدفعي لـ76 قذيفة و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن أربع غارات، على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .. مبيناً أن مواطناً أصيب بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.