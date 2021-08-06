طوكيو.. المصرية جيانا فاروق تضمن ميدالية في الكاراتيه

ضمنت مصر الحصول على ميدالية أولمبية جديدة وهذه المرة في منافسات الكاراتيه بعدما تأهلت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه إلى الدور نصف النهائي لوزن 61 كيلوغراما.
فقد تمكنت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه جيانا فاروق من التأهل لنصف نهائي هذا الوزن بعد فوزها الثالث على التوالي في دور المجموعات.
وضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد فوزها على كل من البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2-صفر بضربتي يوكو، ثم الاوكرانية أنيتا سيروغينا 2-1 والمغربية ابتسام صديني 5-صفر، بحسب فرانس برس.
ويبقى لفاروق مباراة واحدة في هذا الدور مع الصربية يوفانا بركوفيتش، التي تصدرت مجموعتها هي الأخرى.
وكانت مصر أحرزت 3 ميداليات برونزية عبر كل من سيف عيسى في وزن -80 كغم، وهداية ملاك في وزن -57 كغم في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كغم.
وإذا ما تمكن المنتخب المصري لكرة اليد من الفوز في مباراة المركز الثالث على إسبانيا، فإنها ستحصل على ميدالية أولمبية خامسة.
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