الجهات الأمنية المصرية تقبض على متهمين بجريمة "فتاة المول"

توصلت الجهات الأمنية المصرية إلى القبض على متهمين في قتل فتاة في مركز تجاري شهير، بالقضية التي عرفت إعلاميا باسم "فتاة المول".

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط مباحث البحيرة، توصلوا إلى المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله، داخل عيادة بمركز تجاري شهير.

ووفق الصحيفة فقد كشفت التحريات والتحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين قتلوا الضحية خنقا وطعنا، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

وأشارت "الوطن" إلى أن فريق البحث تفحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية.

ووجد الفريق مقطع فيديو مدته 120 ثانية، وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين بقتل نجلاء، وتم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين.

وكان مصدر أمني قد كشف، الأربعاء، عن تعرض المجني عليها للخنق وطعنات متفرقة بالجسم، في العيادة التي تعمل بها وتقع في مركز تجاري شهير بمحافظة البحيرة.