فيديو.. قيس سعيد يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التونسى قيس سعيّد، يوم الخميس، عن تلقّيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسبما جاء فى مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" والذى تضمن كلمة للرئيس التونسى.





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