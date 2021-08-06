البرازيل تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس فى البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 20 مليونا و66.587 منذ ظهور الجائحة، فى حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 560.706.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثانى عالميا فى عدد الوفيات.