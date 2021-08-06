البنتاغون: الولايات المتحدة تراجع خطط طوارئ ضد إيران

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية لـ "دوت الخليج"، ان وزارة الدفاع الاميركية تراجع في شكل متواصل ما سماه "خطط الطوارئ" للتعامل مع متغيرات أمنية قد تحصل في منطقتيّ الشرق الأوسط والخليج بعد الاعتداءات المتكررة التي قامت بها إيران أخيرا ضد الملاحة التجارية الدولية في المياه الدولية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخوّل له الحديث عن الموضوع، أن "مراجعة خطط الطوارئ هي روتينية وتأتي اليوم بناء على معلومات استخباراتية تفيد أن ثمة خطرا جديدا" في النشاط الإيراني في المنطقة، إلا أنه أكد أن ليس هناك "تهديد آني" للمصالح الأميركية في هذا الوقت.
وردا على سؤال عمّا إذا كان هناك تنسيق حالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل للرد عسكريا على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، اكتفى المسؤول بالتأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم بشدة حق إسرائيل في الدفاع عن أراضيها ومصالحها وإن بالقوة العسكرية وأن التشاور مستمر معها ومع الحلفاء وتحديدا بريطانيا في شأن التعامل مع أي تهديد إيراني مستقبلي.
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