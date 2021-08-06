الصحة العالمية : وفيات كورونا فى إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة فى بيان إنه تم تسجيل أكثر من 6.400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين فى المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد فى 15 دولة.

وبشكل عام تجاوز إجمالى عدد الإصابات فى العالم اليوم الخميس حاجز المئتى مليون إصابة، وبلغ 200.152.057، وأما إجمالى الوفيات فقد بلغ 4.255.443، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز