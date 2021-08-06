جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة فى بيان إنه تم تسجيل أكثر من 6.400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين فى المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق.
وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد فى 15 دولة.
وبشكل عام تجاوز إجمالى عدد الإصابات فى العالم اليوم الخميس حاجز المئتى مليون إصابة، وبلغ 200.152.057، وأما إجمالى الوفيات فقد بلغ 4.255.443، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية : وفيات كورونا فى إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.