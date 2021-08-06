واشنطن تدعو إسرائيل للامتناع عن ترحيل الفلسطينيين من الشيخ جراح

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفى له، اليوم الخميس: "نعتقد أن المقترح الذى قدمته المحكمة الإسرائيلية فى 2 أغسطس يجب أن يدرسه الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى وأن يتخذا القرار بأنفسهم".
وتابع: "لقد قلنا ذلك هذا الأسبوع ومرات عديدة قبل ذلك، إن العائلات يجب ألا تبعد من منازلها التى كانت تعيش فيها منذ عقود ودعونا السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن الترحيل أو أى خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين المبنى على التفاوض".
وامتنع برايس عن الرد على سؤال ما إذا التقى أو اتصل أى دبلوماسى أمريكى بالفلسطينيين بشأن أى "حل وسط" لقضية الشيخ جراح.
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