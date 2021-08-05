السودان يجدد مطالبته باستبدال القوات الإثيوبية فى بعثة يونيسفا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع السودانى الركن يس إبراهيم، اليوم الخميس، مطالبات بلاده المستمرة باستبدال القوات الإثيوبية بأخرى متعددة الجنسيات، فى بعثة يونيسفا العاملة فى السودان.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أضاف إبراهيم "وفى هذا الصدد يؤكد المجلس موقف السودان الثابت من ضرورة استمرارية البعثة بقوات متعددة الجنسيات ليس إثيوبيا جزء من تكوينها".

وأشار إلى أن المجلس أكد حرصه الدائم على قضايا الأمن والمواطن، ويجدد التزامه التام بالاهتمام وتقديم القرارات التى تحافظ على سيادة القانون وصون هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن والدفاع السودانى، بالقصر الجمهورى اليوم، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى، وناقش المجلس قضايا وتقارير أمنية ملحة تتعلق بالسلم والأمن الداخلى.

وقال وزير الدفاع السودانى الفريق الركن يس إبراهيم يس -فى تصريح صحفى- إن المجلس أعرب عن قلقه تجاه التفلتات الأمنية ذات الطبيعة العسكرية، وتنامى ظاهرة استغلال واستخدام الزى العسكرى فى تنفيذ جرائم تهدد الأمن والسلم المجتمعى من قبل منسوبى القوات النظامية والأجهزة الأمنية،وحركات الكفاح المسلح،أو من يدعون الأنتماء والتبعية لتلك القوات.

وأضاف وزير الدفاع أن المجلس أمن على تشكيل قوة مشتركة ومنحها التفويض المناسب لحسم الظواهر الأمنية السالبة، والتأكيد على عملها بنظام القيادة الموحدة.