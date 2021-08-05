عاجل.. الرئيس التونسى ينهى تكليف ثلاثة ولاة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، قرر الرئيس التونسى إنهام تكليف كلا من: أكرم السبرى بمهام وال بولاية المنستير، الحبيب شواط بمهام وال بولاية مدنين، وصالح مطيراوى بمهام وال بولاية زغوان.

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