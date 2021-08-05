هذا ما عثرت عليه الأجهزة الأمنية في البيضاء
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء، العثور على مخزن يحتوي عددا من العبوات الناسفة بمنطقة آل برمان في مديرية الزاهر.
وأوضح مصدر أمني أن العبوات الناسفة كانت مخزنة بمنزل أحد قيادات ما يسمى بتنظيم القاعدة المدعو سلطان اليافعي.. مبينا أن المخزن كان يحوي ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة الأحجام بالإضافة إلى عدد من القذائف ومواد إعداد وتصنيع المتفجرات.
وأكد المصدر أن العبوات كانت ضمن مخطط للعدوان وأدواته يهدف إلى استهداف الجيش واللجان والأحرار من أبناء المنطقة، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.
وأشاد المصدر بتعاون المواطنين من أبناء المنطقة والذي تكلل بإكتشاف المخزن وإفشال المخطط الإجرامي.. لافتا إلى أن هذه الإنجاز يأتي ضمن مسار عملية النصر المبين وتتويجا للمسار العسكري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : هذا ما عثرت عليه الأجهزة الأمنية في البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.