الأمم المتحدة تدعو لوقف التصريحات حول الهجمات على السفن بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن أى تصريحات بشأن الهجمات الأخيرة على السفن فى الشرق الأوسط، خشية تفاقم الوضع.





وقال دوجاريك للصحفيين: "من المهم بالنسبة لنا أن تمتنع جميع الأطراف المعنية والمهتمة عن أى إجراءات تصعيدية أو خطاب يزيد من تعقيد الوضع المتوتر"، حيبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أمس، أنها تجرى تحقيقا عاجلا فى حادث تعرضت له سفينة بالقرب من سواحل الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها، ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية فى إحاطة تحذيرية، يوم أمس الأربعاء، نقلا عن طرف ثالث أن من اعتلوا ناقلة تعرضت "لخطف محتمل" قد غادروها وأن السفينة التى لم تحددها بالاسم فى أمان.

وكانت ذات الهيئة قد ذكرت قبل ذلك، بأن مسلحين سيطروا على ناقلة فى عملية اختطاف محتملة.

يأتى هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الدفاع البريطانية، أن ناقلة نفط تشغّلها شركة "زودياك ماريتايم"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى إيال عوفر قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان فى بحر العرب، ما أدى إلى مقتل شخصين من طاقمها، هما رومانى وبريطانى.

واتهمت إسرائيل، إيران بالوقوف وراء الهجوم، وساندتها فى هذا الاتهام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ورومانيا.