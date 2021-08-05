واشنطن: مستعدون لجولة سابعة من التفاوض مع إيران

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى استعداد واشنطن لجولة سابعة من المفاوضات مع إيران فى فيينا حول الاتفاق النووى بعد تنصيب الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى.





وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة، أن الولايات المتحدة تأمل أن تنتهز إيران الفرصة لحل دبلوماسى فى الملف النووى، لافتا إلى أن العودة للمفاوضات النووية أولوية وعلى إيران أن تتصرف على هذا النحو، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"

كان مسؤول ألمانى رفيع قد كشف لقناة "سى إن بى سى" CNBC الأمريكية عن أن المناقشات الهشة حول إحياء الاتفاق النووى الإيرانى كانت على بعد أسبوعين تقريبًا من التوصل إلى نتيجة فى يونيو، لكن العديد من البنود المعقدة لا تزال دون حل.

وأوضح "بدأنا المفاوضات بورقة بيضاء، وبحلول شهر يونيو كان لدينا أربعة نصوص مختلفة، وتقريبا 1.520 صفحة من الاتفاق تم التوصل إليه".

هذا ولم تتوصل المحادثات النووية التى انطلقت فى أبريل الماضى فى العاصمة النمساوية، بعد 6 جولات من اللقاءات التى تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبى، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذى تهاوى منذ العام 2018.

وكان من المفترض أن تطلق الجولة السابعة مطلع الشهر الماضى (يوليو)، إلا أن بعض الخلافات على ما يبدو، حول مسائل أساسية عالقة عرقلت تحديد الجولة المقبلة حتى الآن.