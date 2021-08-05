احتجاجات بجنوب إفريقيا بعد مقتل 36 شخصا فى أعمال شغب

وسار أكثر من 1.000 شخص فى مسيرة عبر فينيكس، اليوم الخميس، لتسليم الشرطة بيانًا يطالب بتحقيق العدالة لعائلات أولئك الذين قتلوا فى تلك المدينة خلال أعمال العنف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
تحولت أعمال الشغب فى يوليو، والتى اندلعت بسبب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، إلى عمليات نهب واسعة النطاق لمراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة فى جميع أنحاء كوازولو ناتال وامتدت إلى جوتنج، أكبر مقاطعة فى جنوب إفريقيا من حيث عدد السكان.
وقتل أكثر من 300 شخص فى أعمال شغب استمرت أسبوعا وتم قمعها بنشر 25 ألف جندى.
خلال أعمال الشغب، اندلعت التوترات العرقية فى فينيكس، وهى منطقة سكنية تقطنها أغلبية من مواطنى جنوب إفريقيا من أصل هندى. وقام العديد من سكان فينيكس بدوريات فى الضاحية للحيلولة دون نهب متاجرها وشركاتها، ويتهم البعض بإطلاق النار على السود الذين يشتبه فى أنهم من مثيرى شغب.
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