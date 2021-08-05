كورونا: حصيلة الوفيات في إفريقيا تبلغ ذروتها
أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس الجاري.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المنظمة في بيان لها، القول: إنه "تم تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع الأسبوع السابق".. وشكلت الوفيات في جنوب إفريقيا وتونس أكثر من 55 في المائة.
وأضافت المنظمة: إن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.
وبشكل عام تجاوز إجمالي عدد الإصابات في العالم اليوم، حاجز الـ200 مليون إصابة، أما إجمالي الوفيات فقد بلغ 4 ملايين و255 ألف و443 .. بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.
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