جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الدفاع فى فى بوركينا فاسو فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن المسلحين المجهولين هاجموا ظهر أمس قرى بالقرب من بلدة ماركوى الواقعة عند حدود النيجر ثم قوات الأمن التى تصدت لهم.
وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أودت بأرواح 11 مدنيا و15 جنديا وأربعة من أفراد فصيل مسلح مدنى مدعوم من الحكومة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلحون يقتلون 30 شخصا فى بوركينا فاسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.