مسلحون يقتلون 30 شخصا فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الدفاع فى فى بوركينا فاسو فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن المسلحين المجهولين هاجموا ظهر أمس قرى بالقرب من بلدة ماركوى الواقعة عند حدود النيجر ثم قوات الأمن التى تصدت لهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أودت بأرواح 11 مدنيا و15 جنديا وأربعة من أفراد فصيل مسلح مدنى مدعوم من الحكومة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".