فيديو- رئيس تونس: لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحريات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن هناك أحرار وشرفاء فى كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.





وحسب بيان الرئاسة التونسية نشرته عبر موقع "فيسبوك"، جاء ذلك خلال اجتماع سعيد، مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع بشير الكثيرى، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

وخلال الاجتماع، جدد سعيد تأكيده على أنه لا مجال للمس قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

وأشار إلى أنه هناك أحرار وشرفاء فى كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

وشدد على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، مضيفا بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء.

كما توجه بالشكر لكل العاملين ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدى لكل التجاوزات فى توريد القمح.