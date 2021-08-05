برشلونة يعلن المفاجأة الصادمة: "ميسي لن يكمل"

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه التاريخي ليونيل ميسي لن يكمل مسيرته معه بعد فشل المفاوضات بين الجانبين.

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت في وقت سابق أن المفاوضات بين ميسي وإدارة النادي الكتالوني وصلت إلى "طريق مسدود".

كما أكدت صحيفة "ماركا" هذه الأخبار الصادمة، الخميس، مشيرة إلى أن تجديد عقد ميسي "أبعد من أي وقت مضى، والأمر أشبه بالمستحيل".

وكانت الصحف توقعت أن يوقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الساعات القليلة المقبلة عقدا جديدا مع برشلونة الإسباني، في أعقاب عودته من إجازة قضاها في جزيرة إبيزا.

وكان وكيل ميسي ووالده خورخي قد خاض اجتماعا مع إدارة برشلونة، الخميس، للتفاوض على العقد الجديد، وهي المفاوضات التي لم تنتهي بالاتفاق.

وأشارت مصادر إسبانية في وقت سابق، أن ميسي سيوقع عقدا جديدا طويلا، وهو ما سيأتي "بتضحية" كبيرة من ميسي، الذي وافق وفقا للمصادر، على تخفيض راتبه إلى النصف، لمساعدة النادي الكتالوني على تخطي أزمته المالية.

وتبقى جماهير النادي الكتالوني بانتظار التأكيد من النادي أو من اللاعب نفسه، بعد الأخبار الصادمة التي صدرت مساء الخميس.