أكثر من 200 مليون إصابة بكورونا في العالم
سجلت أكثر من 200 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم، منذ رصده للمرة الأولى في ديسمبر 2019، وفق إحصاء لوكالة "فرانس برس".
وتشهد الإصابات ارتفاعا جديدا وتزيد الوفيات بوتيرة أقل، حسب إحصاء الوكالة الذي يستند إلى أرقام رسمية حتى صباح الخميس.
وسجلت أكثر من 600 ألف حالة يومية بمعدل وسطي في الأيام السبعة الأخيرة في العالم، أي بارتفاع نسبته 68 بالمئة مقارنة بأدنى مستوى لها في منتصف يونيو (360 ألف إصابة في اليوم).
وتعود هذه الزيادة إلى انتشار المتحور "دلتا" شديد العدوى، الذي رصد للمرة الأولى في الهند.
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