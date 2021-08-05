عاجل.. فرض حظر تجول كامل فى ليبيا من السبت للاثنين

وحسبما نقلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" أصدر مجلس الوزراء الليبى فى وقت سابق قرارا يقضى بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين فى كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربى، بلديات الجبل الغربى ابتداء من يوم الثلاثاء الماضى من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذى يليه ويستمر الحظر فى كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة، ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه.
ويقضى القرار رقم 228 لسنة 2021 بقفل جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر بما فيها المقاهى والمطاعم والنوادى والمنتزهات والحدائق وتستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.
وبموجب القرار لا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة كما يستمر العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 178 و179 لسنة 2021 بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا بما لا يخالف أحكام هذا القرار وعلى مأمورى الضبط القضائى تطبيق التشريعات النافذة فى حق من تثبت مخالفتهم للقرار.
وأصدر مجلس الوزراء الليبى، فى وقت سابق، قرارا يقضى بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين فى كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربى، بلديات الجبل الغربى ابتداء من الثلاثاء الماضى من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذى يليه ويستمر الحظر فى كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه.
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