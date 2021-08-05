جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال سيفو أحد سكان بلدة لاليبيلا إنه شاهد مئات الرجال المسلحين يتحدثون لغة سكان تيجراى المحلية يتجولون فى البلدة. وأوضح أنهم لا يتحدثون اللغة الأمهرية، وهى لغة سكان البلدة، ولا يرتدون زى الجيش الاتحادى. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، امتدت المعارك إلى إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيجراى الذى اندلع فيه قتال قبل 8 أشهر بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، واتهمت منظمات دولية جيش إثيوبيا الاتحادى بارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الإقليم، قبل أن يعاود مقاتلوا تيجراى تنظيم صفوفهم وطرد وأسر قوات الجيش الإثيوبى، وإخراجهم من عاصمة الإقليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات تيجراى تسيطر على بلدة تاريخية مهمة فى إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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