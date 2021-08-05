"انهيار" مفاوضات ميسي وبرشلونة ومصادر تؤكد النهاية الكارثية

"قنبلة حقيقية" فجرتها عدة مصادر مقربة من نادي برشلونة الإسباني، تشير إلى أن نجم الفريق الأول ليونيل ميسي لن يوقع عقدا جديدا مع النادي.

ووفقا لإذاعة برشلونة الأولى "راك 1"، فأن ليونيل ميسي لن يوقع عقدا جديدا مع برشلونة، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين ناديه "لطريق مسدود".

كما أكدت صحيفة "ماركا" هذه الأخبار الصادمة، الخميس، مشيرة إلى أن تجديد عقد ميسي "أبعد من أي وقت مضى، والأمر أشبه بالمستحيل".

وكانت الصحف توقعت أن يوقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الساعات القليلة المقبلة عقدا جديدا مع برشلونة الإسباني، في أعقاب عودته من إجازة قضاها في جزيرة إبيزا.

وكان وكيل ميسي ووالده خورخي قد خاض اجتماعا مع إدارة برشلونة، الخميس، للتفاوض على العقد الجديد، وهي المفاوضات التي لم تنتهي بالاتفاق.

وأشارت مصادر إسبانية في وقت سابق، أن ميسي سيوقع عقدا جديدا طويلا، وهو ما سيأتي "بتضحية" كبيرة من ميسي، الذي وافق وفقا للمصادر، على تخفيض راتبه إلى النصف، لمساعدة النادي الكتالوني على تخطي أزمته المالية.

وتبقى جماهير النادي الكتالوني بانتظار التأكيد من النادي أو من اللاعب نفسه، بعد الأخبار الصادمة التي صدرت مساء الخميس.