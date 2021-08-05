أخبار اليمن : 95 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

95 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 95 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والتحيتا و13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 76 قذيفة و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن الخروقات شملت غارة لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والتحيتا.