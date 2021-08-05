واشنطن تندد بالهجمات على إسرائيل من لبنان

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل، وإنها ستظل على اتصال مع شركاء إسرائيليين ولبنانيين لتهدئة الوضع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين “ندين بشدة الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل”.

واضاف ان لدينا عدة وسائل لمحاسبة أولئك المسؤولين عن معاناة اللبنانيين والعقوبات إحداها .

واشار ان الوضع في لبنان فشل جماعي للطبقة السياسية يتحمل مسؤوليته من يسمون أنفسهم قادة .

واكد ان واشنطن تعتقد أن محاولة خطف الناقلة في مياه الخليج قام بها إيرانيون ولسنا قادرين بعد على تأكيد ذلك .

في وقت سابق اليوم، قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان، إنها “تلقت تقارير بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، قصف مناطق لبنانية على طول الشريط الحدودي، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل حتى الساعة 17:45 ت.غ.

وبدأ الجيش اللبناني تحقيقا في إطلاق الصواريخ. وقال، في بيان، إنه “باشر تحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ من داخل لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضح أن إسرائيل قصفت 6 مناطق ردا على إطلاق الصواريخ (لم يحددها)، ما أدى إلى نشوب حريق في إحداها، دون تفاصيل أكثر.

وأكد أنه يتابع الوضع مع اليونيفل.

(وكالات)