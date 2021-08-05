جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى أثناء اجتماع حكومى ترأسه اليوم الخميس: "سنبحث غدا فى اجتماع منفصل مسائل مكافحة الحرائق والفيضانات، وكل ذلك مرتبط إلى حد كبير بتغيرات المناخ على مستوى العالم وفى بلدنا". وأوضح الرئيس أن المتوسط السنوى لارتفاع درجات الحرارة فى روسيا خلال الأعوام الـ44 الماضية يتجاوز بـ2.8 ضعف مؤشر المتوسط العالمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: الحرائق والفيضانات فى روسيا مرتبطة بتغيرات المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.