سفير موسكو بالقاهرة: مصر عززت الإجراءات الأمنية فى المطارات والمنتجعات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، ذكر الدبلوماسى الروسى، فى مقال عن العلاقات الروسية-المصرية، اليوم الخميس، بأن هذا الإجراء جاء بعد بذل جهود ملموسة من قبل كلا الطرفين، مضيفا أن كثافة الرحلات سترتفع على وجه السرعة إذا سمحت الظروف الوبائية بذلك.

وأضاف "تأكدنا من تعزيز الإجراءات الأمنية فى مطارات ومنتجعات مصر جذريا خلال السنوات الأخيرة ولذلك نأمل أن تتوفر للسياح الروس الذين يتذكرون جيدا كرم الضيافة المصرية ويفتقدون جدا إلى البحر الأحمر استراحة آمنة ومريحة".