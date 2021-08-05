جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، ذكر الدبلوماسى الروسى، فى مقال عن العلاقات الروسية-المصرية، اليوم الخميس، بأن هذا الإجراء جاء بعد بذل جهود ملموسة من قبل كلا الطرفين، مضيفا أن كثافة الرحلات سترتفع على وجه السرعة إذا سمحت الظروف الوبائية بذلك.
وأضاف "تأكدنا من تعزيز الإجراءات الأمنية فى مطارات ومنتجعات مصر جذريا خلال السنوات الأخيرة ولذلك نأمل أن تتوفر للسياح الروس الذين يتذكرون جيدا كرم الضيافة المصرية ويفتقدون جدا إلى البحر الأحمر استراحة آمنة ومريحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير موسكو بالقاهرة: مصر عززت الإجراءات الأمنية فى المطارات والمنتجعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.