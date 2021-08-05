الجامعة العربية: حريصون على تقوية عرى التعاون العربى- الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أكدت جامعة الدول العربية حرصها على النهوض بمستوى التعاون العربى الإفريقى فى كافة المجالات الفنية والعلمية والتكنولوحية فى سياق آليات التعاون المشترك ومنها الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية أحد مؤسسات الحامعة العربية العريقة فى مجال التعاون منذ نشأته، وذلك بهدف تمتين عرى التعاون بين الدول العربية والإفريقية، وهى الدول التى تتأهب بكل عزم للقاء بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة فى إطار القمة العربية الإفريقية الخامسة للتعاون.





جاء ذلك فى كلمة السفير حسن رابحى الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية فى اختتام الدورة الثانية لتدريب أطباء من جمهورية جنوب السودان، وهى الدورة التى جرت بالقاهرة فى الفترة ما بين 30 يوليو و5 اغسطس الجارى بالتعاون مع مركز القاهرة للتدريب والاعتماد على كفاءات مصرية متخصصة فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد والمناظير.

واوضح رابحى فى كلمته أن الصندوق قد تأسس كوسيلة لالتحام القدرات العربية والإفريقية لرفع التحديات التى تفرضها التطورات والتحولات التى يشهدها العالم، لاسيما فى مجال التكنولوجيات والمعرفة، وإيماناً بأهمية التضامن والعمل العربى الإفريقى المشترك لإحراز مقتضيات التنمية المستدامة وتدعيم المؤسسات الوطنية والإرتقاء بأدائها بما يتناسب وما تتطلع إليه الشعوب من آمال فى التطور والتقدم، مؤكداً على تفانى عديد المؤسسات العلمية والخبراء من الدول العربية فى تقديم مساهماتهم الجليلة الهادفة لتعزيز مساعى النهوض بالمستوى المعرفى والعلمى للدول الإفريقية، ولتحقيق الرقى الاقتصادى والاجتماعى لصالح شعوبها.

وأكد رابحى أن الصندوق ما إنفك يظهر قوة، ومصداقية، وجدية عمله من خلال الإنجازات التى حققها منذ نشأته وحتى اليوم والتى تحتسب له فى ميزان المساعدات العربية للدول الإفريقية، تمثلت حسب الإحصاءات فى إيفاد الاف الخبراء وتقديم عديد المنح الدراسية وتنظيم مئات الدورات التدريبية فى مختلف القطاعات والمجالات إستفاد منها الآلاف من المتدربين.

كما أن البرامج التدريبية التى يوفرها الصندوق متنوعة وتعكس احتياجات الدول المستفيدة فى المجالات التى تتميز الدول العربية بخبرة فيها وهى النقل، والإتصالات، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والزراعة، ومكافحة التصحر، وحماية البيئة، وإدارة المياه والرى والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرة ونقلها فى قطاعات الطاقة، والثقافة، والتعليم، والصناعة، والجمارك، والتسيير الإدارى، وإنشاء المؤسسات الصغيرة.

وفى نهاية كلمته أشار السفير حسن رابحى إلى أن هذا البرنامج المتضمن لثمان دورات والذى ستتبعه دورات متعددة لصالح دول إفريقية أخرى فى تخصصات علمية شتى، يزداد أهمية بالنظر إلى موضوعه ومحوريته، إذ من خلاله سوف يتمكن كل مشارك من الإلمام بأحدث الأساليب والتقنيات المرتبطة بعلاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد والمناظير وذلك من واقع الخبرات التى أعدها العلماء والباحثون.

ومن جانبه ألقى أدور أكوك نائب سفير جمهورية جنوب السودان كلمة أشاد فيها بعلاقات بلاده بالدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وثمن مجهود الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية فى الإعداد لهذا البرنامج التدريبى الذى يعكس الإرادة الصادقة للدول العربية فى تعزيز علاقات الأخوة والتضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، التى تعمل وتكد دون هوادة للوصول إلى مستويات متقدمة من العلم والمعارف تمكنها من كسب رهان التحكم فى التكنولوجيا وضمان شروط التنمية المستدامة.

فيما ألقى السفير خالد عبد الغفار رئيس بعثة جامعة الدول العربية بجوبا كلمة مماثلة، أكد فيها على الطابع الاستراتيجى للعلاقات العربية الإفريقية وثقته فى مستقبلها الواعد لما تتوفر عليه من إرادة صادقة وقدرات بشرية وإمكانيات مادية معتبرة.

ومن جهته ألقى الدكتور إبراهيم مصطفى رئيس مركز القاهرة للتدريب والاعتماد، كلمة أكد فيها على التزام مؤسسته، بمساندة كل المبادرات الهادفة إلى تحسين أداء الموارد البشرية خاصة فى المجال الطبى لما لإفريقيا من احتياجات فى هذا الميدان.

وقد تمت الدورة فى إطار تنفيذ برنامج التعاون الفنى الموقع بتاريخ 26 يناير 2021 المتضمن ثمان دورات، نظرية وتطبيقية، سيتم تنظيمها طوال السنة الجارية بجنوب السودان وبالمراكز المتخصصة بالقاهرة بتمويل كامل من قبل الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية، إيماناً منه بأهمية تعزيز مؤهلات كوادر جنوب السودان وخبراتهم للمساهمة الفعالة فى تنمية وتطوير البلاد.